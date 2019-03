Voldsom forurening afsløret: - Nogle af de allergiftigste pesticider

15 tons pesticider og seks tons kviksølv ligger spredt ud over Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange i Vestjylland, viser en ny undersøgelse. Og det kommer bag på biolog Morten Bondgaard, der er kontorchef for Jordforurening i Region Midtjylland

- Vi vidste godt, at grunden var forurenet, men ikke præcist hvor meget. Nu kan vi så se, at det er en rigtig stor forurening, siger han.

På grunden begyndte Cheminova i 1953 sin produktion af midler til blandt andet insektbekæmpelse. I 1961 var al produktion flyttet til den nuværende fabriksgrund på Rønland.

Svinedyrt svineri

Det betyder, at en tredjedel af de såkaldte generationsforureninger, som er de mest forurenede områder i Danmark, ligger på Harboøre Tange i Vestjylland.

- Det koster mange penge at gøre noget ved. Dem har vi kun ni af i hele landet, og de tre ligger på Harboøre Tange.

De forurenede områder ligger på Harboøre Tange i Lemvig Kommune med Vesterhavet på den ene side og Nissum Bredning og Limfjorden på den anden. Foto: Region Midtjylland

Region Midtjylland anslår, at det vil koste mellem 250 og 600 millioner kroner at rense den 50.000 kvm store bræmme.

Nogle steder på grunden er forureningen særlig kraftig, blandt andet fordi der var affaldspladser på fabrikken. Et enkelt sted er der for eksempel målt 4000 mg kviksølv pr. kilo jord. Grænseværdien for forurening er tre mg pr. kilo.

De allergiftigste pesticider

I dag pumper miljøsynderne, der stadig har en fabrik i området, årligt 80.000 kubikmeter grundvand op og renser det for at forhindre forureningen i at sprede sig.

- Det er helt essentielt, at de bliver ved med det. Ellers vil forureningen sprede sig til miljøet og fjorden. Det er nogle af de allergiftigste pesticider, vi kender til. Hvis de kommer ud i vandet, vil det have meget negative konsekvenser for fiskene og andre organismer, forklarer Morten Bondgaard.

Cheminovas forurening * Kemikaliefabrikken Cheminova hedder i dag FMC Site Rønland * I 1953 begyndte de deres produktion af midler til blandt andet insektbekæmpelse på grunden * Senere flyttede de til deres nuværende fabriksgrund * I 1957 fik de myndighedernes tilladelse til at bruge Høfde 42 som giftdepot * Alle tre steder er så forurenede, at de er generationsforureninger * Generationsforureninger er omfattende forurening, der har stået på i mange år Kilde: Region Midtjylland og Miljø- og Fødevareministeriet

Efter årtier har man endelig fundet en metode, der kan rense den massivt forurenede jord. Spørgsmålet er, hvem der skal betale.

- Vi har værktøjerne til at rydde op, nu mangler vi bare den politiske vilje fra regeringens side til at levere midlerne. Hvis de vil det, kan vi gå i gang i morgen. Der er bare en, der skal trykke på pengeknappen.

Regeringen vil ikke betale

Regeringspartierne sender aben tilbage til Region Midtjylland.

- Det er regionens eget ansvar, så nej, som det ser ud i dag, vil vi ikke sende penge til oprydningen, siger Carsten Bach, miljøordfører for Liberal Alliance.

Det betyder ikke nødvendigvis, at regionen hænger på regningen i fremtiden.

- Regeringen vil jo gerne have nedlagt regionerne, og når vi snakker jordforurening, giver det bedst mening, at den opgave ligger hos staten, så man prioriterer de her store oprensninger på landsplan og ikke lokalt, siger ordføreren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som henviste til Carsten Bach.