Voldsom forurening: Overvejer nedlukning

Luftforureningen i den indiske hovedstad Delhi står nu så slemt til, at myndighederne overvejer at lukke millionbyen ned.

Det skriver nyhedsbureauet AFP ifølge France24.

Allerede nu har myndighederne valgt at lukke skolerne i den indiske hovedstad i en uge for at skåne børnene for at være ude i den forurenede luft.

- En nedlukning grundet forurening er aldrig sket før. Det vil være et ekstremt skridt at tage, siger chief minister i Delhi, Arvind Kejriwal, om en mulig nedlukning.

Alligevel foreslog retten i Delhi lørdag, at man lukker byen ned for at bekæmpe den voldsomme luftforurening.

Foto: Money Sharma/Ritzau Scanpix

Delhi er rangeret som verdens mest forurenet by, og det blev ikke ligefrem bedre, efter at den hinduistiske lysfestival Diwali blev afholdt i sidste uge.

På trods af myndighedernes opfordring om at undlade fyre fyrværkeri blev der alligevel skudt en del krudt af under festlighederne, og det hjalp ikke på den i forvejen forurenede by.

Indien har verdens værste luftforurening og er hjem for 22 ud 30 af de værst forurenede byer. Den giftige luft slår hvert år mere end en million mennesker i ihjel i Indien.

Ifølge WHO ville beboere i Delhi kunne føje 10 ekstra år til deres liv, hvis byen overholdt WHO's retningslinjer for luftforurening.