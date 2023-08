Voldsom gårdbrand på Stevns

Tirsdag aften er politi og brandvæsen rykket ud til en brand i en gård ved Rødvig Stevns.

Her er en af gårdens sidebygninger, en såkaldt længe, ved at brænde helt ned.

Det fortæller vagtchef Lasse Jensen til Ekstra Bladet.

- Status er, at ilden er under kontrol i det omfang, at laden stadig brænder, men at man har sikret, at det ikke kommer til at sprede sig.

Vagtchefen understreger, at ingen er kommet til skade i branden - hverken mennesker eller dyr.

Foto: Per Rasmussen

Ingen fare

I den brændende lade er der dog en masse halm, og det besværliggør slukningsarbejdet, lyder det.

- Vi forventer at være derude i mange timer endnu, siger vagtchefen.

For nuværende er den massive røgudvikling ikke til fare for beboere i området.

- Røgen bevæger sig over en mark, så vi vurderer ikke for nu, at røgen er til fare for nogen, men vi melder løbende ud, siger Lasse Jensen.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 18.11.