Voldsom koran-ballade: Bande i skrækangreb

Også uden for Danmarks grænser er der voldsom ballade i en strid om at vandalisere koranen. Men her bliver taget langt mere alvorlige midler i brug.

Balladen er opstået i udkanten af den pakistanske by Faisalabad, hvor et kristent område er blevet hærget af vrede mænd,

Det skriver AFP.

- Folkemængden påførte voldsom skade i området, hvor kristne hjem og mange kirker blev ødelagt, siger Ahad Noor, der er talsmand for distriktregeringen.

Der var bål og brand i gaderne i byen Jaranwala i udkanten storbyen Faisabalad. Ritzau Scanpix

Koran-strid

Ifølge myndighederne er urolighederne opstået som følge af en strid om koranen. Gerningsmændene er efter sigende blevet vrede over, at der skulle være nogen, der har skrevet grimme ting i en koran med rød skrift.

De mistænker og beskylder det kristne miljø i Faisalabad for at stå bag, og så har hundredvis af mænd taget sagen i egen hånd.

Ifølge politiet er mindst fire kirker blevet brændt ned, mens adskillige kristne er blevet tvunget til at flygte. Derudover er eksemplarer af biblen også blevet brændt af.

Og det har fået myndighederne til at tage kraftig afstand fra handlingerne.

Kors taget ned

På sociale medier florerer der i øjeblikket flere billeder og videoer af de vrede mænd på gaderne med pinde og sten på jagt efter kristne mål.

Ifølge AFP ses det efterfølgende, hvordan mændene flår et kors ned fra en kirke.

Blasfemi er et meget følsomt emne i Pakistan, hvor en overtrædelse af den paragraf i værste fald kan ende med dødsstraf. Foreløbig er kun to anholdt efter urolighederne.

