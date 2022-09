Voldsom krise: - Stilhed før storm

Stigende inflation, høje renter og generelt høje udgifter for de danske boligejere betyder, at den nære fremtid formentlig byder på flere tvangsauktioner.

Det skriver Finans.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af tvangsauktioner lige nu ligger på et lavt niveau.

Men den statistik vender formentligt snart, hvis man lytter til boligøkonom i Dansk Industri Bo Sandberg, som Finans har talt med.

- Det er desværre nok stilhed før stormen, som ventes at bringe flere tvangsauktioner i løbet af 2023, fortæller han.

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej Skyhøje prisstigninger kan snart stoppe

Alt er dyrt

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan priserne i samfundet er i himmelflugt, og hvordan vi nærmer os recession.

Inflationen steg til 9,6 procent i juli, hvilket fik cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen til at komme med en dyster udmelding.

- Det betyder, at købekraften bliver markant forringet.

Annonce:

- Det er selvfølgelig rigtig skidt for den enkelte, men også for dansk økonomi, der kommer til at bremse op som konsekvens af det her, udtalte Søren Kristensen til Ekstra Bladet.

Og det er altså de dyre leve- og bolig-omkostninger, der nu forventes at sætte skub i antallet af tvangsauktioner.

Rentechok

Mandag 5. september skrev Ekstra Bladet også, at 13.000 danske boligejere havde fået en ildevarslende besked i indbakken i løbet af weekenden.

Beskeden var til Totalkredits kunder, og budskabet var, at flere af kunderne kunne risikere en tre gange så høj ydelse på deres lån ved næste rentetilpasning.

Læs også: Priserne går amok - det kan du gøre

Læs også: De spørgsmål stiller vi forbrugerøkonomen