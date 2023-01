Voldsom kritik af takeaway-firma: Ansatte mangler løn og feriepenge

To tidligere medarbejdere hos det danske takeaway-firma TakeOut står nu frem med en kras kritik af deres forhenværende arbejdsgiver.

Begge kan de berette om horrible forhold fra deres tid som madbude for den velkendte takeaway-platform, der profilerer sig ved at samarbejde med en række eksklusive restauranter.

Mangler feriepenge

Til tech-mediet Radar beskriver de to unge mænd om kaotiske arbejdsforhold, der bl.a. indbefatter manglende udbetaling af feriepenge, ramponerede udbringningsbiler samt ildelugtende skurvogne uden adgang til hverken vand og ordentlige toiletforhold.

Fagforeningen 3F er tilmed gået ind i sagen om den manglende udbetaling af feriepenge.

TakeOut-ejerne Ulrich og Thomas Cort Hansen beskriver det selv som en strid om, hvorvidt takeaway-firmaet overhovedet skal betale feriepenge af den lønbonus, som budene har modtaget ud over deres timeløn.

3F’s faglige sekretær i Valby Rasmus Damm forklarer til Radar, at der potentielt er hundredvis af bude hos TakeOut, der kan føre en sag mod ejerne med henblik på at få udbetalt feriepenge.

Ødelagte biler

De to nu tidligere TakeOut-ansatte fortæller derudover, at de til sidst frygtede for deres ve og vel, når de skulle bringe mad ud i firmaets nærmest ødelagte biler.

- Næsten samtlige biler var næsten lige til at skrotte, fortæller den ene af de to tidligere ansatte.

Flere nuværende medarbejdere har desuden afsløret over for Radar, at ingen af dem har fået udbetalt deres løn for december.

De frygter derfor, at hovedselskabet snart går konkurs.