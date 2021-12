Voldsom kritik: Ansatte i 'krænkende og uetisk' adfærd på institution

Har du oplysninger om denne eller andre institutioner? Kontakt journalisterne her.

Upassende, krænkende og uetisk adfærd.

Det er nogle af de ting, en gruppe sårbare børn og unge har været udsat for af nogle af medarbejderne på Specialinstitutionen Skodsborg, vurderer socialtilsynet.

Tilsynet råbte første gang vagt i gevær i begyndelsen af oktober, efter at have aflagt institutionen to uanmeldte besøg.

Forholdene vakte her så stor bekymring, at ledelsen og kommunen blev indkaldt til et regulært hastemøde, der blev afholdt allerede fem dage senere, nemlig 12. oktober. Det fremgår af referatet fra mødet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Og onsdag fik Skodsborg så tre påbud og blev underlagt skærpet tilsyn. De har nemlig 'en række alvorlige kvalitetsmangler' på flere områder, lyder konklusionen.

'Pikhoved', 'fisse' og 'svinedansker'

Socialtilsynet retter i sin endelige rapport skarp kritik mod ledelsen af institutionen og arbejdet med de unges sundhed og trivsel.

De peger også på, at der er tegn på forråelse blandt de ansatte, hvilket kort forklaret er et udtryk for, når medarbejdere over tid udvikler sig til at være kyniske og hårde i stedet for at yde omsorg.

Flere unge beskriver således, at de bliver udsat for nedværdigende og krænkende sprog og handlinger fra de ansatte.

Omgangstonen på institutionen var også på dagsordenen under hastemødet, hvor der blev berettet om brug af ord som 'pikhoved', 'fisse', 'svinedansker' og 'fed'.

Specialinstitutionen Skodsborg. Foto: Henning Hjorth

Tilsynet slår desuden ned på, at de unge beskriver, hvordan nogle medarbejdere ikke reagerer rettidigt eller ensartet, når der opstår, hvad de kalder 'særdeles uacceptabel grov mobning' blandt de unge.

Der er også ansatte, som slet ikke reagerer, når deres kolleger taler grimt eller ned til de unge og opfører sig upassende eller uetisk - eller som i disse situationer endda enten trækker sig eller griner med, lyder det.

De unges oplevelser bliver bakket op af samtaler med medarbejdere og pårørende samt en række alvorlige lyd- og videooptagelser, som socialtilsynet er kommet i besiddelse af.

Afslørende videoer

Også Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af det graverende materiale.

I en af videoerne, som du kan se øverst i artiklen, ser man eksempelvis, hvordan en ansat kører bil med de unge, samtidig med at han sms'er bag rattet.

På en anden video kan man høre lyden af en beboer, der angiveligt banker sit hoved ind i en væg gentagne gange. Og på en tredje ser man, hvordan der blandt andet ligger glasskår på terrassen, selvom der på institutionen bor psykisk sårbare unge, hvoraf nogle er selvskadende.

Ingen forbedring

Kritikken af Skodsborg står i kontrast til tidligere tilsynsrapporter.

Rapporter fra både 2019, 2020 og begyndelsen af 2021, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, viser således, at stedet fik fine bedømmelser fra socialtilsynet - omend det i alle rapporterne går igen, at flere unge giver udtryk for, at der er nogle af medarbejderne, de ikke har tillid til.

Ved besøget i begyndelsen af 2021 mente flere af dem, at nogle medarbejdere kunne finde på at 'insinuere, at den unge prostituerer sig' og desuden talte til dem, 'som om de har Downs syndrom'.

Men ifølge socialtilsynet kan kvaliteten af institutionen altså ikke ligefrem siges at være forbedret siden da, og derfor har de givet Skodsborg en række tidsfrister for, hvornår institutionen skal have opfyldt påbuddene.

Afsluttende bemærker tilsynet, at det er 'særdeles bekymrende', at alt, hvad der her er beskrevet, er foregået i et specialiseret tilbud som Skodsborg, 'hvor det må forventes, at ledelsen har sikret en etik blandt medarbejderne'.

Det skærpede tilsyn udløber i første omgang 15. februar næste år.