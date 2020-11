Voldsom Maradona-ballade

Maradonas liv var på mange måder kaotisk. Og nu er der også kaos umiddelbart efter hans død.

I hvert fald i den argentinske hovedstad Buenos Aires, hvor fodboldens gud torsdag først skal ligge på lit de parade for familien og senere castrum doloris for offentligheden.

Et billede af Maradonas kiste i Buenos Aires. Foto: Ritzau Scanpix

Tusindvis af mennesker er allerede samlet for at sige farvel til Diego Maradona, der døde onsdag.

Og billeder fra stedet viser, hvordan der er udbrudt kampe, hvor både politi og Maradona-fans er involveret.

Se nogle af de voldsomme billeder her:

Hjerteanfald

De argentinske medier Clarin og Olé var de første til at skrive om fodboldlegendens død, og det blev efterfølgende hurtigt bekræftet af Diego Maradonas advokat.

Clarin og Olé skriver, at han fik et hjerteanfald, mens han opholdt sig i Tigre. Her kom han sig oven på den hjerneoperation, han gennemgik tidligere på måneden, hvor han fik fjernet en blodprop.

Diego Maradona opfattes som et af de største fodboldnavne gennem tiderne.

Han spillede for Argentina Juniors og Boca Juniors i hjemlandet, inden han kom til Europa, hvor han optrådte for FC Barcelona, Napoli og Sevilla.

Han vandt VM med Argentina i 1986 og førte holdet til et finalenederlag mod Tyskland fire år senere.

Diego Maradona førte Napoli til to italienske mesterskaber, ligesom han blandt andet har vundet Copa del Rey og UEFA Cup'en med Barcelona.

I VM i 1986 leverede han sin mest berømte og berygtede præstation, da han i 2-1-sejren mod England både scorede med 'Guds hånd', da han slap fra at score med vilje med hånden, inden han lavede 'århundredets bedste mål' med en dribletur, hvor han ene mand afdriblede det meste af det engelske landshold.

Diego Maradona kæmpede gennem en stor del af livet med et kokainmisbrug, der trak store veksler på hans helbred.

Du var den største