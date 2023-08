Voldsom naturbrand hærger: Sender 2200 brandfolk til Canada

Tørke, varme og uforudsigelige vindforhold har fået omfattende naturbrand i Canada og USA til at 'eksplodere'. Branden er fortsat ikke under kontrol

En naturbrand hærger i øjeblikket i grænseområdet mellem Canada og USA. Særligt den sydvestlige canadiske delstat British Columbia er ramt.

Branden har allerede fortæret mere end 4000 hektar og har for nylig krydset grænsen mellem Canada og USA. Branden er vokset markant den seneste tid og er fortsat ikke under kontrol.

Det skriver CNN.

Naturbranden bliver forværret af vejrforholdene, hvor tørke, varme og uforudsigelige vindforhold gør branden svær at inddæmme.

250 personer arbejder i øjeblikket på at få slukket den omfattende naturbrand i det sydvestlige Canada. USA har udsendt over 2200 brandfolk til at hjælpe deres canadiske kolleger med at slukke brande i de hårdest ramte områder.

Bebeoere evakueret

Over 700 ejendomme er beordret evakueret i den canadiske by Osoyoos. Byen ligger ikke langt fra grænsen til USA i British Columbia.

Naturbrande hærger også store områder i Californien og Nevada. Billedet er fra Mojave National Preserve i det østlige Californien. Foto: David Swanson/AFP

Rekordår

I Canada er der indtil videre i 2023 brændt over 120.000 kvadratkilometer land. Det svarer næsten til fire gange Danmarks samlede areal.

I USA er sæsonen for naturbrande indtil videre gået mere stille for sig. Her er over 4400 kvadratkilometer land ramt, særligt i Californien og Nevada. Det er markant lavere end normalen for dette tidspunkt. Samme tid sidste år var mere end 23.000 kvadratkilometer ramt.

Store dele af den amerikanske stillehavskyst spås dog fortsat tørt og varmt vejr, hvilket kan forværre situationen. Lige nu er der mindst 64 naturbrande fordelt over ni amerikanske delstater.

Billedgalleri - naturbrand i Canada og USA

