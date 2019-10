Voldsom nedskæring hos dansk energigigant: Skal spare halv milliard om året

Energiselskabet Ørsted skal spare 500-600 millioner kroner om året frem mod 2022. Omkring halvdelen skal findes ved at skære jobfunktioner.

Det betyder, at der er lagt op til en massiv fyringsrunde hos det danske energiselskab.

Den anden halvdel af besparelserne kommer fra, at omkostninger falder bort, fordi Ørsted har gennemført en række frasalg, som gør strukturen i selskabet mere enkel.

Ørsted skriver i meddelelsen, at 'stram omkostningsstyring fortsat er afgørende i et konkurrencepræget marked'.

Ørsted oplyser i samme ombæring, at det i fremtiden forventer mindre produktion af strøm fra sine havvindmølleparker.

Ifølge Ørsteds koncernmeddelelse skyldes en del af nedjusteringen, at man ser med skepsis på fremtidens energiproduktion af havvindmølleparkerne. Nye data viser, at man har undervurderet en negativ påvirkning på resultatet grundet to effekter - nemlig blockage- og wake-effekten.

'Blockage-effekten opstår, fordi vinden aftager i hastighed, når den nærmer sig vindmøllerne... Den anden effekt er den wake-effekt, der er i selve vindmølleparken og mellem tilstødende vindmølleparker. Hver vindmølle skaber en lævirkning i området bag sig', lyder dele af begrundelsen.

Netop den indvirkning på energiproduktionen betyder, at Ørsted ser sig nødsaget til at nedjustere virksomheden finansielle skøn.