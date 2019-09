Voldsom prisstigning på benzin og diesel

Prisen på benzin og diesel stiger voldsomt efter droneangreb på to olieanlæg i Saudi-Arabien lørdag

Mandag er prisen på benzin og diesel steget med 40 øre pr. liter. Det skyldes, at to olieanlæg i Saudi-Arabien lørdag blev angrebet og ødelagt med droner, hvilket fik olieprisen til at stige med omkring 10 procent.

Det lyder måske ikke af meget, men det er det, oplyser retail-direktør hos Shell Søren Møller Maretti.

- Det er absolut en stor stigning, især i forhold til, at den er sket på én dag. Hvis man kigger tilbage de sidste par år, så er det den største stigning, jeg kan mindes inden for det seneste år i hvert fald, siger han.

- Vi skal tilbage til enkeltbegivenheder som for eksempel orkanen Harvey i 2017 eller golfkrigen i 1990 for at finde lignende prishop på en enkelt dag. I en stille uge vil prisen normalt svinge 10 øre.

Umuligt at spå om fremtiden

Søren Møller Maretti kan ikke sige noget om, hvorvidt prisen vil fortsætte med at stige.

- Det afhænger af, hvad der sker med olieprisen. Hvis den fortsætter opad, så vil prisen også stige, fortæller han.

- Vi følger markedet tæt.