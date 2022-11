Voldsom prognose: Kæmpe prisfald på vej

Nykredit har lavet en prognoser, der er skidt læsning for boligejerne. Især københavnerne kan se frem til at blive hårdt ramt de næste mange måneder

I årevis har boligpriserne kun gået en vej. Op.

Men i sommer sluttede den boligfest, og en ny prognose fra Nykredit viser, at de næste mange måneder byder på en pil nedad.

Og det kommer til at koste dyrt for boligejerne i kroner og øre. Især i København, hvor priserne i gennemsnit ventes at falde 15,4 procent frem til foråret 2024.

- Den overnormale efterspørgsel er slut, og så kan prisniveauet ikke følge med længere. Der kommer især til at være et fald, der hvor corona-gevinsten har været størst. Mange steder har priserne steget markant de sidste mange år, så der er lidt at tage af, men vi nærmer os en korrektion, siger Nykredits chefanalytiker Mira Lie Nielsen til Ekstra Bladet.

Corona-gevinst spist

Oversigten i prognosen viser, at markedet på landsplan kommer til at falde 9,3 procent på et gennemsnitligt hus på 144 kvadratmeter. Men der kommer til at være kæmpe regionale forskellige.

I København er der et prisfald på over en million, mens vestjyderderne og sønderjyderne slipper med et mere beskedent beløb på under 100.000 kroner.

De bliver hårdest ramt

Boligmarkedet toppede i juni 2022, og derfor er prognosen ekstra skidt læsning, for de mennesker der købte bolig i sommer.

- Det er selvfølgelig dem, der bliver hårdest ramt. Mange taler jo om, at folk risikerer at blive teknisk insolvente. Altså når gælden overstiger værdien af huset. Men så simpelt er det ikke. De fleste, der har taget et fastforrentet lån i sommer vil opleve en stor kursgevinst, hvis de var tvunget til at sælge nu, ligesom deres friværdi beskytter dem fra det, siger Mira Lie Nielsen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det er ikke sjovt at have sit hus til salg i øjeblikket. Huspriserne falder nemlig ikke kun drastisk herhjemme, men over hele kloden.

Ifølge Finans skyldes det især de store rentestigninger, som man senest har set i lande som Storbritannien og USA.

Global nedtur

Boligmarkederne i Asien, Amerika og Europa er således voldsomt presset af faldende priser på boliger. Det får flere eksperter til at slå alarm.

'Vi står ved starten af en global nedtur på boligmarkedet, hvor priserne nogle steder allerede er begyndt at falde, mens stigende renter truer andre', skriver Adam Slater, cheføkonom i analysehuset Oxford Economics, ifølge Finans i en note.

På det toneangivende amerikanske marked er boligpriserne faldet med 2,6 procent siden juni. Her frygter man dog markant større fald i den nærmeste fremtid.

Hos vores norske naboer er boligpriserne faldet 3 procent siden august.

Helt skidt står det til i Sverige, hvor priserne er faldet med godt 7 procent siden marts. Syd for grænsen er de tyske huspriser faldet med 1,5 procent siden juni.

I Kina meldte man i september ifølge Finans om prisfald i 54 af landets største byer.