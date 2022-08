Voldsom regn: Togstrækning forventes lukket til mandag

Regnen er væltet ned over en række jyske kommuner fredag eftermiddag og aften, og de store vandmængder stopper togdriften i flere dage mellem Herning og Skjern.

Frem til mandag klokken 12 forventes der ikke at kunne køre nogen tog på skinnerne. Det skriver Banedanmark på Twitter fredag.

- Sporet er slemt medtaget af regn på strækningen mellem Herning og Skjern, lyder det.

Tidligt fredag aften var meldingen, at sporet var ufarbart, og at der derfor ikke ville køre tog på strækningen resten af døgnet, og at Banedanmark arbejdede på sagen.

Men problemet har tilsyneladende ikke været så ligetil at løse.

Selskabet har fulgt op med prognosen om, at togene på strækningen vil holde stille frem til mandag middag.

Da togtrafikken på strækningen blev stoppet, opfordrede Banedanmark til at tjekke Rejseplanen for at se, hvordan man kunne komme frem til sin destination.

På Rejseplanen kan man læse, at der er indsat nogle busser til at køre på strækningen, men at bussen kan være forsinket i forhold til den normale køreplan.

- Vi beklager de gener, dette kan medføre, lyder det fra Arriva i beskeden.

Det er Arriva, der står for togdriften på strækningen, mens Banedanmark står for skinnerne.