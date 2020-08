Voldsom stank plager naboer

Irriterede borgere er gået sammen i en Facebook-gruppe, fordi lugten fra en nærtliggende virksomhed er for voldsom

I Vindinge uden for Roskilde har borgerne et problem med ildelugtende affald.

Ikke langt fra byen ligger virksomheden Solum nemlig. Den er Danmarks største leverandør af kompost, men netop fremstillingen af kompost skaber en ulidelig, rådden lugt.

Det mener beboerne i lokalområdet, skriver TV2 Lorry.

En af dem, som mediet har talt med, er Helle Genske. Hun fremhæver, at der også sidste år i sommervarmen var problemer med lugten fra Solum.

- Vi måtte lukke døren, fordi der lugtede helt forfærdelig. Det er sådan en rådden, sødlig lugt Det er irriterende at bo et sted, hvor man er så belastet flere gange om ugen, siger Helle Genske til TV2 Lorry.

Samles på Facebook

Faktisk er lugten så generende, at flere borgere er stimlet sammen i Facebook-gruppen 'Os der er i mod lugten over Roskilde' med næsten 2000 medlemmer.

Her skriver gruppens stifter, Christian Skov Arendorf, blandt andet 5. april, at det nu må være nok med lugten fra komposten.

Ekstra Bladet har talt med Christian Skov Arendorf, der forklarer, at lugten har hærget lokalområdet siden 2014.

- Det er slet ikke blevet bedre. Kommunen vægter jo miljøet. De mener, at det er en bæredygtig arbejdsplads, men det skal jo ikke gå ud over borgerne.

- Derfor er udsigterne for, at der kommer en løsning desværre også lang, erkender Christian Skov Aendorf.

Har undskyldt

Solum har før været ude og undskylde for lugten fra adressen på Vestre Hedevej. Blandt andet over for Sjællandske Medier i september sidste år.

- Vi må lægge os fladt ned. Lugten var vores. Vi vender jo kompostbunkerne, og den proces kan lugte, specielt, hvis ikke det bliver gjort i tide. Jo længere komposten får lov at ligge, jo mere vil det lugte, når den bliver vendt. Vendingen skal til for at optimere processen, lød det dengang fra direktør Christian Christensen til Sjællandske Medier.

Det er processen, hvor haveaffald skal nedbrydes til jord, der skaber stanken fra Solum.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Solums kommercielle direktør, Morten Strandlod, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.