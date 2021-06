Voldsom stigning i boligpriser: Her er den steget med to millioner

De danske boligpriser tordner i vejret, og fra maj 2020 til maj 2021 var de steget med 15,7 procent.

Det betyder, at friværdien gør det samme. I Gentofte Kommune er den steget med næsten to millioner kroner, mens to andre kommuner er steget med over en million kroner.

Sådan fremgår det af beregninger, som cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, har lavet for Børsen på baggrund af tal fra Boligsiden.

- Når vi så ser på listen, er det primært i hovedstadsområdet, stigningerne har været størst, fortæller Jeppe Juul Borre til Ekstra Bladet, som har modtaget beregningerne.

Den store forskel i boligprisen skyldes dog ikke udelukkende, at de er steget mere i hovedstaden.

- Huspriserne i Gentofte er næsten fire gange højere end i Ringsted. Hvis man tager et standardhus på 140 kvadratmeter og regner kvadratmeterprisen ud for det, så taler vi om en boligpris i Gentofte på omkring 8.500.000 i dag, mens den i Ringsted ligger lige på den gode side af to millioner, fortæller han.

- I kroner og øre vil boligpriserne i Gentofte stige mere end i Ringsted, hvis de steg med det samme antal procent.

Store prisstigninger i provinsen

Det er ikke kun i hovedstadsområdet, at boligpriserne er steget meget.

- Der er forskelle, men generelt set stiger priserne over hele landet. Man ser en prisstigning på næsten 20 procent i hovedstads- og storbykommunerne, mens man i land- og provinskommunerne ser en stigning på 10 procent, siger Jeppe Juul Borre.

- 10 procent i landkommunerne er stadig kraftig fremgang. Det er voldsomt i storbyerne, men det er stadig vildt ude i de øvrige dele af landet.

I den anden ende af listen, kan man se enkelte kommuner, hvor boligpriserne over det seneste år er faldet. Her ligger blandt andre Viborg Kommune.

- Der er ikke noget, der gør sig voldsomt specielt ved for eksempel Viborg. Statistikken er relativt følsom overfor handler, så der skal nogle gange ikke meget til for at ændre prisbilledet for den enkelte kommune.

Ikke bekymret for boligmarkedet

Jeppe Juul Borre frygter ikke, at man lige pludselig ser et kraftigt fald i boligpriserne, som man gjorde da boligpriserne senest sted voldsomt fra 2004 til 2007.

- Boligbyrden er et godt stykke fra det vi så i midten af nullerne. Vi tjener flere pengeog renterne er lavere, siger han.

- Boligpriserne skal stige med omkring 60 procent. Så rammer vi den boligbyrde, som vi havde i midten af nullerne.

- Jeg er ikke bekymret. Boligmarkedet er på et helt andet stadie, end det var nullerne.

