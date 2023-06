Voldsom tørke i Danmark: 'Spar på vandet!'

Danske vandselskaber opfordrer forbrugerne til at 'bruge vandet med omtanke' på grund af tørken.

Det oplyser vandselskabernes brancheforening, Danva.

- Lad være med at vande græsplænen - den bliver grøn igen. Når du vander blomster, så brug en vandkande, og gør det om aftenen og ikke om dagen, hvor fordampningen er høj, lyder nogle af rådene fra Dorte Skræm, fagleder for drikkevand i Danva.

Bruger man vandslangen til at vande sine planer, forbruger man 12 liter vand i minuttet, så derfor er vandkanden en god erstatning for at spare på vandet.

Og hvis man vander på de varmeste tidspunkter af dagen, når det meste vand at fordampe, inden det når planterødderne. Det er altså godt for både planterne og vandforbruget, hvis man venter til om aftenen.

Dorte Skræm fortæller videre, at vandværkerne i øjeblikket 'arbejder på højtryk' for at følge med forbruget. Og der kan altså opstå kapacitetsproblemer, hvis alle bruger meget vand i perioder med spidsbelastning.

Et eksempel er havebassiner, som nogle kan have trang til at fylde op, når man kommer hjem fra arbejde og gerne vil nedkøles.

- Man kan købe nogle vældig store badebassiner, som virkelig bruger meget vand. Og hvis alle fylder dem på samme tid, så er vandværkernes kapacitet ikke til det, fortæller Dorte Skræm.

Ifølge Danva kan de største havebassiner indeholde så store mængder vand, at det svarer til halvdelen af det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en person.

Derfor lyder opfordringen fra brancheforeningen også, at man kan udskifte bassinet med vandballoner, vandpistoler og et badekar til de mindste.

Torsdag aften har hovedstadens forsyningsselskab Hofor sendt en sms-besked ud til dets kunder, hvor der opfordres til at spare på vandet. Ifølge områdechef Anne Scherfig har i omegnen af en halv million mennesker modtaget beskeden.

- I de her dage er vandforbruget i hovedstadsområdet historisk højt, og vores vandværker og produktion kan ikke følge med.

- Derfor er det vigtigt for os, at vi får knækket kurven i forhold til vandforbruget, og det håber vi, at vores kunder vil hjælpe med, siger hun.

Siden 24. maj er der ikke faldet en eneste dråbe regn, og i de 19 år, DMI har lavet tørkeberegninger, er der kun set et tilsvarende højt tørkeindeks i 2008 og 2020.

Tørken kommer i kølvandet på en tør maj, hvor der kun faldt 14,1 millimeter regn på landsplan, hvilket var 70 procent mindre end normalt.