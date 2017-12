Voldsom ulykke: Kig aldrig væk!

- Kør bil, når du kører bil.

Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik.

Desværre kører de reklamer ikke på den anden side af Atlanten - og hvis de har tilsvarende reklamer i 'Guds land' er de gået forbi næsen på motorcyklisten i filmen.

Udstyret med et GoPro i panden er motorcyklisten ude at køre med det, der kunne ligne et par kammerater. Med en hastighed på et godt stykke over 100 kilometer i timen, kigger den fartglade motorcyklist over på sin makker. Få sekunder efter flyver han op i luften og ruller efterfølgende rundt på jorden, som en direkte konsekvens af, at han bankede direkte op i bilisten foran ham.

Se det voldsomme uheld i toppen af artiklen. ADVARSEL: Voldsomme billeder