Voldsom ulykke på containerskib

Den værste ulykke med containerskib i årevis, hvor værdier for over 200 mio dollars vurderes tabt

30. november gik det galt på containerskibet One Apus, der var på vej fra Japan til Long Beach i Californien.

I forbindelse med, at man ramte dårligt vejr ude midt på Stillehavet mistede skibet næsten 1900 containere, der røg overbord. Blandt dem 64 indeholdende farligt gods.

Efterfølgende drejede skibet om og sejlede tilbage til Kobe i Japan, hvor det oprindeligt kom fra.

Ulykken har vakt opsigt i maritime kredse, da den er den værste ulykke med containerskibe i årevis.

Et foreløbigt bud lyder på, at værdier for over 200 mio dollars skriver splash. Den tabte værdi inkluderer både de containere, der røg over bord, og de containere, der stadig er på skibet og som efterfølgende lå hulter til bulter som legoklodser i en legekasse.

Da skibet ankom til Kobe lød vurderingen, at det ville tage en måneds tid at få ryddet op skibet. Dertil kommer så reparationer på skibet, der også led skade ved ulykken. Ingen mennesker kom noget til.

Kun seks ud af fragtskibets 22 containerrammer synes at have undgået ulykken.

I mellemtiden er der begyndt at dukke flydende containere op på Stillehavet, der faldt over bord fra One Apus. Det viser billeder på twitter:

Her et tweet med billeder, der viser One Opus efter, at det atter havde lagt til kaj i Kobe. Billedet viser tydeligt ulykkens omfang på det store skib: