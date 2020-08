Voldsom varme på vej: Risiko for regional hedebølge

Nogle steder i landet står det til at blive mere end 28 grader over tre sammenhængende dage

DMI advarer om voldsomt vejr - altså voldsomt varmt vejr.

Fra torsdag middag og helt frem til søndag aften er der risiko for en regional hedebølge i det sydlige og det sydvestlige Jylland.

Det skriver DMI i et varsel.

Mandag og tirsdag i denne uge er ikke ligefrem de varmeste sommerdage, man kan tænke sig, men fra onsdag skifter vejret.

Fra onsdag lægger der sig nemlig en varmefront ind over landet fra sydøst, og derfra tager temperaturen fart.

Tidligere lød meldingen fra DMI, at der dog 'kun' ville være tale om en varmebølge, men tirsdag er det altså opjusteret til, at der er risiko for en regional hedebølge.

Fra torsdag og resten af ugen står den på makstemperaturer op mellem 24 og 28 grader i det meste af landet.

I de dele af Jylland, hvor der varsles om regional hedebølge, kan makstemperaturerne nå op mellem 28 og cirka 30 grader.

Og hvis prognosen holder stik, så kan jyderne altså forvente flere dage med de knap og nap 30 grader. For definitionen på en hedebølge er, at det skal overstige 28 grader i tre sammenhængende dage.