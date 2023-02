Voldsom video: Kørt ned og stukket ihjel i USA

En voldsom episode i Californien er blevet fanget på videokamera.

En 58-årig amerikansk læge blev torsdag kørt ned i lyskryds, hvorefter føreren af bilen steg ud og stak ham ihjel med en kniv.

Det viser videoer, som bl.a. NY Post har offentliggjort.

Embedsmænd har ligeledes bekræftet, at chaufføren stak ham ihjel.

Motivet er uklart, og politiet vil hverken be- eller afkræfte noget.

- Efterforskere holder alle muligheder åbne for at markere disse felter for at sikre, at de ikke efterlader noget afdækket, har en talsmand for politiet udtalt.

- White privilege

Et kvindeligt vidne har dog udtalt til mediet ABC7, at hun hørte den mistænkte mumle noget om 'white privilege', og hun har også hørt noget, der lød som pistolskud, lyder det.

Flere vidner hævder ligeledes at have set den mistænkte holde en pistol.

Lægen blev senere erklæret død på hospitalet.

Gerningsmanden er fortsat varetægtsfængslet. Næste retsmøde er fastsat til fredag.