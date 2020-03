Voldsom video: Slange slugte et babytæppe

Kvælerslanger kan åbne munden på vid gab, og det er ikke unormalt, at se de store slanger gå til angreb på firben, hjorte og såvel aber.

Ironisk nok så har Monty, en australsk tæppepyton, gabt over noget knapt så spiseligt. Den havde nemlig slugt et ikke så lille babytæppe.

Med 18-år på bagen, kan man undre sig over, at slangen valgte at angribe babytæppet, og ikke det almindelige slange-fodder, som hendes ejer normalt serverer for hende.

ODDLY SATISFYING: Team of vets pull AN ENTIRE BEACH TOWEL out of a python in Australia – with their bare hands. pic.twitter.com/rjzR2lrmEW — CBS News (@CBSNews) February 27, 2020

Tog på hospitalet

På trods af at slangen selv havde spist tæppet, så viste det sig ikke at være den bedste beslutning. Derfor valgte Montys ejer, at tage på The Small Animal Specialist Hospital og få hende undersøgt af nogle kyndige hænder.

Som videoen viser, så var slangen behøvet undervejs. Lægerne førte et endoskop ned i slangen gennem munden, hvor de fandt tæppet mere end en meter fra Montys hoved.

Utroligt nok, var tæppet stadig i et stykke, da lægen Olivia Clarke og hendes hold fik trukket tæppet ud gennem slangens mund.

- Vi ser mange interessante ting på vores afdeling, men det er ikke hver dag, at vi ser noget så usædvanligt og ekstraordinært som dette, fortalte en talsmand for dyrehospitalet.

