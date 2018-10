Voldsomme billeder: Her rammer kæmpe-jordskælv

Små tre uger efter et voldsomt jordskælv ramte den indonesiske ø Sulawesi, er der nu dukket en overvågningsvideo op fra katastrofen, der kostede næsten 2000 mennesker livet.

Videoen er optaget i en isenkræmmer-butik i byen Palu, og i optagelserne ses det hvordan butikkens inventar bliver kastet rundt og folk flygter, før kameraet mister signalet. Se optagelsen over artiklen.

Jordskælvet, der målte 7,5 på Richter-skalaen, udløste også en voldsom tsunami, der ramte Sulawesi i umiddelbar forlængelse.

Her bliver Palu ramt af den enorme tsunami. Video: AP

Uhyggelige billeder: Her rammer indonesisk døds-tsunami

De indonesiske myndigheder har modtaget massiv kritik for deres håndtering af katastrofen. Dels fordi det tog lang tid at få redningsudstyr til de berørte områder, men også fordi man bad udenlandske nødhjælpsarbejdere om at holde sig væk fra redningsarbejdet.

Talsmanden for nødhjælpsorganisationen World Vision, Tim Costello, kaldte udmeldingen for 'meget mærkelig' og sagde, at den kan føre til, at traumatiserede indonesiske nødhjælpsarbejdere og frivillige ikke kan få støtte og aflastning fra 'friskt' udenlandsk personale.

- Det er tilladt for udenlandske journalister at bevæge sig frit omkring og rapportere, men udenlandske nødhjælpsarbejdere, der tilfører både erfaring og støtte til vores personale, der overlevede tsunamien, må ikke, fortalte han til det australske medie ABC.

Efter ulykken ramte, stod flere områder uden hverken elektricitet eller rent vand, hvilket førte til kaotiske tilstande med plyndringer og uendeligt lange køer for brændstof.

Kort efter at jordskælvet og tsunamien havde ramt, filmede en indbygger skaderne i Palu, hvor blandt andet en massiv betonbro var knækket (Video: @bangaii__/AP)

Advarsel: Voldsomme billeder: De mange døde og tilskadekomne kommer i kølvandet på det kraftfulde jordskælv, der målte hele 7,5 på Richterskalaen, som ramte øen (Video: AP)

Rystende galleri: Så brutalt har tsunamiens hærget