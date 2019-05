Voldsomme billeder: Spækhuggere angriber hval med unge

Turister på hvalsafari i californiske Monterey Bay oplevede naturens orden på allernærmeste hold, da de 27. april så en gråhval og dens unge blive angrebet af fem glubske spækhuggere.

I over fire timer prøvede gråhvalen forgæves at beskytte sit afkom, og spækhuggerne forsøgte at skille mor og barn ad. Det var dog en håbløs kamp mod overmagten, og spækhuggerne endte med at dræbe begge hvaler for øjnene af de forfærdede tilskuere, beretter Caters News.

- Det var svært for alle passagererne at se på, mens spækhuggerne samarbejdede om gentagne gange at vædre ungen i forsøget på at skille den fra sin mor, fortæller marinbiolog Nancy Black, der er indehaver af Monterey Bay Whale Watch, der lagde båd til turen.

- Denne interaktion mellem rovdyr og bytte er en af naturens hårde kendsgerninger, og hval-kiggerne var lamslåede mens de oplevede deres eget 'National Geographic'-øjeblik i egen person.

Grusomt som det kan fremstå, var der dog et relativt positivt udfald af hændelsen.

Ifølge Nancy Black er det nemlig første gang Monterey Bay Whale Watch har filmet et angreb fra start til slut med en drone.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spækhuggere befinder sig helt i toppen af havets fødekæde, og kan derfor sagtens finde på at angribe og æde en tigerhaj, som det ses her.