Voldsomme fald i USA

Det er ikke kun herhjemme, at forbrugertilliden er pist væk.

Også i verdens stærkeste økonomi - USA - er tilliden presset i bund. Samtidig advarer flere finansinstitutter om en snarlig recession.

Det fik tirsdag eftermiddag - sent tirsdag aften dansk tid - de amerikanske aktier til at falde markant, skriver Finans.

Det toneangivende S&P 500-indeks faldt således to procent tirsdag. Samtidig dykkede indekset Nasdaq med de store såkaldte tech-aktier også markant. Hele tre procent var det faldet ved lukketid.

Det er kun to uger siden, at de amerikanske aktier også styrtdykkede og ramte 'bear-market', som betyder, at det er faldet 20 procent fra den kurstop, der var 3. januar i år.

Krise på vej

Før årsskiftet var det de europæiske og amerikanske centralbankers synspunkt, at inflationen hurtigt ville forsvinde af sig selv, og at det ikke var nødvendigt at hæve renterne for at bekæmpe det.

Men så kom krigen i Ukraine, og som den første storbank advarede Deutsche Bank allerede i april om en stor økonomisk krise på vej til USA.

'Vi kommer til at få en stor recession', lød dommen fra bankens økonomer i rapporten, der også konstaterer, at den først vil slutte i midten af 2024.

Af 49 adspurgte økonomer fra amerikanske National Bureau of Economic Research mener næsten 70 procent, at en recession er det mest sandsynlige scenario for 2023, ifølge Financial Times.

Investeringsbankerne Goldman Sachs og Citigroup vurderer sandsynligheden for, at der vil komme en amerikansk recession i løbet af 12 måneder, til henholdsvis 30 og 50 procent.