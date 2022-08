Voldsomme mælkepriser øger Arlas omsætning

De stigende mælkepriser har sat godt gang i Arlas omsætning i første halvdel af 2022.

Hvor den i 2021 lå på omkring 40 milliarder kroner efter første halvdel af året, er den i år oppe på 47,5 milliarder kroner, oplyser mælkemastodonten.

Det er dog ikke sikkert, at Arla Foods kan blive ved i samme dur.

Prisstigningerne på ikke blot mejeriprodukter, men også andre varer, har ifølge Arla fået forbrugerne til at handle anderledes. Det noterer selskabet sig i sit halvårsregnskab.

Alligevel forventer Arla Foods, at helårsomsætningen vil runde de 100 milliarder kroner, hvilket vil være første gang nogensinde.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej De skyhøje prisstigninger kan snart stoppe, lyder det fra ekspert.

Afregning til landmænd sætter rekord

Arlas afregning til landmændene satte rekord i løbet af sommeren.

Annonce:

Det betød, at andelsselskabet Arla, som ejes af de danske landmænd, hævede betalingen for andelshavernes leverancer af mælk.

Afregningsprisen endte derfor på 4,08 kroner per liter, inklusive tillæg, i starten af august.

Afregningen til landmændene er steget med 72 procent på halvandet år og er derfor på det højeste niveau nogensinde.

Skyldes udviklingen

Andelsselskabet Arla begrunder den stigende mælkeafregning med de stigende salgspriser, men også af udviklingen i Arlas indtjening.

Gennem længere tid har landmændenes mælkeproduktion været svagt faldende.

'Arlas mælkemængde faldt til 6,8 milliarder kg sammenlignet med 7,0 milliarder kg i samme periode sidste år, hvilket følger den globale tendens', skriver koncernen.

Det er, på trods af at forbrugerpriser og mælkeafregning er skudt i vejret.

Annonce:

Samtidig har omkostningerne for landmændene også været voldsomt stigende, og derfor glæder Arla Foods sig over, at de har løftet a conto-mælkeprisen for landmændene. Det skulle være en hjælp til de øgede produktionsomkostninger.

- Vi er nu også i stand til at levere vores første halvårlige efterbetaling nogensinde som en støtte til blandt andet fremtidige investeringer i bæredygtighedstiltag på gårdene, siger Peder Tuborgh, der er ceo for Arla Foods.