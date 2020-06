Voldsomme optøjer: Par truer demonstranter med våben

Et ægtepar truede søndag en flok Black Lives Matter-demonstranter med våben, da de angiveligt var trængt ind på privat grund

En noget anspændt situation udspillede sig søndag aften i byen St. Louis, Missouri, i USA, da et midaldrende ægtepar truede en flok Black Lives Matter-demonstranter med en pistol og en riffel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De op til 500 demonstranter lagde vej forbi ægteparrets hus, da de var på vej mod byens borgmesters hjem for at kræve, at hun fratræder sit embede.

Her blev de mødt af en kvinde og en mand, som bar henholdsvis en pistol og en riffel.

Parret, der er blevet identificeret som advokaterne Mark McCloskey og Patricia McCloskey, råbte efter demonstranterne og pegede flere gange deres våben mod dem og til tider også utilsigtet mod hinanden.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ægteparret arbejder til hverdag som advokater. Her ses husbonden Mark McCloskey. Foto: Lawrence Bryant/Ritzau Scanpix

McCloskey-parret anmeldte ifølge flere medier, herunder Buzzfeed News, episoden til politiet. Her beskrev de, at gruppen af demonstranter brød ind på grunden, som var omkranset af et jernhegn.

'Da de kom gennem hegnet, rådede anmelderne gruppen til at forlade det private område. Gruppen begyndte at råbe fornærmelser og trusler til de to anmeldere,' lyder det i politirapporten, der er udarbejdet på baggrund af ægteparrets beretning.

'Da anmelderne så, at adskillige personer var bevæbnede, bevæbnede de sig selv og kontaktede politiet. Efterforskningen er fortsat i gang,' står der ydermere.

'Gå af'

Demonstrationen skyldtes, at St. Louis borgmester, Lyda Krewson, fredag i en live Facebook-sending identificerede en række borgere, som havde skrevet breve til borgmesteren, hvori de bad hende trække finansieringen af byens politi.

Borgmesteren afslørede under live-sendingen også en række af borgernes private adresser.

Opfordringerne kommer i kølvandet på de mange Black Lives Matter-demonstrationer, der har udspillet sig siden afroamerikaneren George Floyds død i politiets varetægt 25. maj.

Lyda Krewson har senere undskyldt for hændelsen, men nægtet at gå af som borgmester.