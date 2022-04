Voldsomme prisstigninger: Denne gruppe rammes hårdest

Det er dyrt at være dansker for tiden.

Forbrugerpriserne har oplevet den største stigning i 35 år, og ifølge en beregning fra Sydbank betyder det konkret, at en gennemsnitlig husstand i dag skal finde 22.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet.

Prisudviklingen gør samtidig, at danskernes købekraft for første gang i ti år er på retur. Det rammer især én befolkningsgruppe hårdt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Grafen er opgjort i 2015-rpiser og viser, hvordan indkomsten har udviklet sig for aldersgrupper siden da. Foto: PFA Pension

Ingen opsparing

Den stigende inflation trækker nemlig tænder ud på de unge, mens de ældre generationer, der har oplevet store lønstigninger, har en opsparing at tage af.

Det viser en opgørelse fra PFA Pension.

- Når inflationen stiger, kan det være nødvendigt for mange danskere at gå sit budget igennem og se på, om der er noget, man kan undvære. Men det kræver jo, at der er noget overflødigt fedt at skære væk. Ser vi på tallene, så ser det ud til, at dem, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, er bagud på point og har langt mindre at stå imod med, når inflationen stiger.

- De unges købekraft er simpelthen blevet markant forringet over de sidste 30 år set i forhold til den ældre generation, siger Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA.

Opgørelsen viser således, at aldersgrupperne over 45 år siden 1987 har fået en del flere penge mellem hænderne.

Deres disponible indkomst er nemlig steget med omkring 100 procent, mens de nyuddannede mellem 25 og 29 år kun har fået 18 procent flere penge, de kan sætte i banken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Boligpriserne har i lang tid været på himmelflugt. Det gør det ekstra svært for unge at komme ind på boligmarkedet. Foto: Home City

Svært at få bolig

kombinationen af høj inflation og manglende udvikling i den disponible indkomst betyder, at der er markant sværere for unge at spare op.

Dermed bliver er det også en udfordring for aldersgruppen at købe bolig, når de samtidig oplever stigende renter, nye krav til boliglån og i forvejen høje boligpriser i storbyerne, påpeger Camilla Schjølin Poulsen:

- Det har altid været vigtigt at spare op til fremtiden, men de unge og nyuddannede har mere end nogensinde brug for det. Ellers risikerer de både at være økonomisk afhængige af at være på arbejdsmarkedet godt op i deres 70’ere og at gå en fattig alderdom i møde. Nutidens trend, selv blandt helt unge, med at opnå økonomisk uafhængighed i en tidlig alder, underbygger vigtigheden af at komme i gang med sin opsparing tidligt.

Det er især energi, brændstof, fødevarer og hotel- og restaurantbesøg, som er blevet markant dyrere det seneste år. Ekstra Bladet guider dig her med 10 gode råd til, hvordan du kan spare penge.