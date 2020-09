Voldsomme sammenstød og anholdelser efter protester i Melbourne

Demonstranter endte lørdag i sammenstød med politiet i Melbourne.

Omkring 300 mennesker marcherede imod nedlukning og coronarestriktionerne med kampråb om frihed og menneskerettigheder.

Det skriver BBC.

15 skulle være anholdt. En af demonstranterne for at overfalde en politibetjent og de 14 andre for at bryde coronarestriktionerne.

Politiet har uddelt mere end 150 bøder.

Utilfredshed med forbud

Der blev samtidig afholdt demonstrationer i Sydney, Brisbane, Adelaide og Perth.

Demonstrationerne sker som reaktion på restriktionerne og var anført af grupper, der er imod vacciner og promoverer konspirationsteorier om corona.

Politiet i delstaten Victoria, som Melbourne ligger i, meldte i sidste uge ud, at de ville anholde borgere, der opfordrede til demonstrationer.

Det førte til en meget omdiskuteret anholdelse af en gravid kvinde i sit hjem.

Anholdt for viral corona-video

Australiens epicenter

De sidste to måneder er antallet af smittede i Australien mere end tredoblet.

Delstaten Victoria står for omkring 75 procent af de smittede i landet.

Der er nu mere end 26.000 registrerede tilfælde i landet og 748 er døde af virusen.

Melbourne er på nuværende tidspunkt i gang med nedlukning nummer to, efter at smitten blussede op i forbindelse med genåbningen af samfundet. Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix

Demonstrationer verden over

De australske demonstrationer kommer i kølvandet på flere lignende protester verden over.

Blandt andet i Berlin og London demonstrerede flere tusinder sidste uge imod coronarestriktioner.

Det blev rapporteret at omkring 18.000 mennesker mødte op i Berlin. Tusindvis gjorde dem selskab i London.

Begge steder vejede antivaccine-budskaber, konspirationsteorier og corona-skepsis i luften på demonstranternes skilte.