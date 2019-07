Voldsomme scener i Hongkong: Politi rykker frem mod demonstranter

Politiet i Hongkong har tidligt tirsdag lokal tid indledt en operation for at tilbageerobre byens parlament.

Hongkong-demonstranter trænger ind i parlamentet

Det blev mandag aften stormet af flere hundrede demonstranter, der trængte ind i parlamentets sal. Her blev flere symboler overmalet, og billeder blev revet ned fra væggen.

Politiet skyder med tåregas og angriber med stave demonstranter, der står i gaderne foran parlamentet.

Demonstranterne er gentagne gange blevet advaret om, at politiet vil bruge magt. Lidt tidligere hed det truende, at der ville blive brugt "passende magt" mod demonstranterne.

TV-billeder viser, at politiet er massivt til stede.

Tåregassen sender større grupper demonstranter på flugt gennem gaderne, der ligger i hjertet af Hongkongs finansdistrikt.

En stor del af de demonstranter, der nogle timer tidligere stormede parlamentet og trængte ind, havde i de tidligere nattetimer lokal tid igen forladt bygningen.

Det står ikke umiddelbar klart, hvad der sker inde i parlamentssalen.

Demonstranterne raser over et lovforslag, som vil gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til Kina.

Byens øverste chef, Carrie Lam, har suspenderet behandlingen af lovforslaget. Men hun har ikke trukket det tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Men selvom demonstrationerne mandag har nået nye højder, er der generelt roligt på gaderne.

Det fortæller Hans Aage Koller Nielsen, der er sømandspræst i Hongkong, hvor han har boet 20 år, til Ritzau.

Han var mandag aften lokal tid ude at spise på restaurant og befandt sig omkring 500 meter fra parlamentet, hvor demonstranter kæmpede sig forbi politiet og kom ind i bygningen.

- Bortset fra området, hvor demonstrationerne foregår, så går livet sin stille og rolige gang her i Hongkong.

- Man mærker det ikke rigtigt. Det eneste har været trafikken og undergrundsbanen, som ikke har fungeret helt som normalt, siger han.

Mandagens demonstration er ikke den første af sin slags, hvor indbyggere i Hongkong har protesteret mod udleveringsloven.

Hans Aage Koller Nielsen deltog ved en lignende demonstration for to uger siden.

Udleveringsloven, som der demonstreres mod, vil gøre det lovligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.

Hongkong er en del af Kina. Men området har udstrakt selvstyre. Det betyder, at det har sit eget retssystem.

- Vores leder (Carrie Lam, red.) har slet ikke lyttet til protesterne, og derfor er det eskaleret på det seneste.

- De lokale frygter, at der bliver bidt af deres tale- og ytringsfrihed, hvis fastlandskina rykker tættere på, siger Hans Aage Koller Nielsen.

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix