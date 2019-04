Voldsomme skader: Surfers ansigt smadret til ukendelighed

Nu har kirurger prøvet at lappe hans ansigt sammen

Steve Bowens fik sig noget af en grim oplevelse, da han var ude at surfe ved den sydvestlige engelske kyst.

En bølge vippede den engelske mand af sit surfbræt, hvorefter hans ansigt smadrede direkte ned i brættet.

Nu har han gennemgået en længere operation.

Den historie bringer flere internationale medier, heriblandt Mirror og New York Post.

En brækket næse, en dyb flænge i panden, øjne og kinder var svært beskadiget. Foto: Ritzau Scanpix

Ulykken skete tilbage i februar, og Steve husker kun brudstykker af den voldsomme episode.

- Det var ikke en stor bølge. Den var kun omkring en meter høj. Men jeg landede helt forkert, og surfbrættet ramte mig lige i ansigtet mellem mine øjne, siger Steve Bowens til Mirror.

Den engelske mand anser sig selv som en forholdsvis rutineret surfer, men han har svært ved at forstå, hvordan det kunne gå så galt.

- Det føltes som om, at jeg blev hamret i ansigtet med et baseballbat. Det var så voldsomt, at jeg besvimede.

- Da jeg kom til bevidsthed, kunne jeg se, at jeg dryppede med blod ned på brættet. Jeg har aldrig set så meget blod før, siger Steve.

Da den næste bølge nærmede sig, formåede Steve Bowens at fange den og satte kurs mod stranden.

På stranden blev han mødt af en flok chokerede mennesker, som fik ringet til en ambulance.

Da Steve ankom til hospitalet, fortalte en læge, at han havde brækket sin næse, fået en dyb flænge i panden, og hans øjne og kinder var svært beskadiget.

To kirurger var nødt til at arbejde sammen om, at redde hans ansigt. Operationen tog ni timer.

I dag er Steve Bowens kommet sig nogenlunde over sine skader og surfer stadig i ny og næ.