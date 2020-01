Voldsomt angreb på fup-firma: Rigtig grov sag

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes

- Det er en rigtig grov sag.

Ordene kommer fra advokat Stiven Larsen, der repræsenterer flere af de små selvstændige erhvervsdrivende, der er gået sammen, efter de har fået urimelige mega-regninger fra Facebook-firmaet Marketing Saver.

Tirsdag kan Ekstra Bladet afsløre, hvordan firmaet med ejerne Rasmus Gultfelt Skalbo og Arvin Mazaheri i spidsen har narret deres kunder til at acceptere en aftale, der bliver solgt som 99 kroner om måneden, men i stedet kan ende med at koste de sagesløse kunder helt op til 150.000 kroner.

Ekstra Bladet har i forbindelse med historien interviewet 34 små selvstændige erhvervsdrivende, der alle føler sig godt og grundigt snydt af de unge entreprenører.

Advokat Stiven Larsen fører sagerne for en række af de ramte. Pr-foto

- Klart vildledende

- I sidste ende er det jo domstolene, der skal afgøre det her. Men jeg mener, at det er sindssygt gode sager, at vi har, siger Stiven Larsen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain.

- Efter min opfattelse er det klart vildledende, aggressivt og utilbørlig markedsføring, som de laver i Markting Saver. Deres sælgere virker jo heller ikke til at forstå, hvad det er for nogle byrdefulde betingelser, som de får kunderne til at acceptere.

- Jeg kan faktisk også godt være i tvivl, om ledelsen hos Marketing Saver selv er opmærksom på, hvad der står i papirerne.

Se og hør her hvordan fupnummeret er skruet sammen. Videoexplainer: Solfinn Hughes /research: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

Flere af de klienter, som Stiven Larsen nu hjælper, er blevet stævnet af Marketing Saver. Han håber derfor, at en af sagerne kan afgøres som en principsag, hvorefter dommen dækker alle lignende sager.

- Det væsentlige her er ikke, om Marketing Saver kan bevise, at aftalen er indgået. Det er den rent teknisk.

- Men selvom man har indgået aftalen og formelt er blevet præsenteret for den, så kan der være nogle bestemmelser i, som kunden aldrig har godkendt. Og der er der her, fordi man i telefonsamtalen alene markedsfører de 99 kroner.

- Hvad er problemet ved det?

- Her skal man selvfølgelig gøre klart opmærksom på, at hvis aftalen ikke bliver opsagt inden et antal dage, så tegner man sig for et helt nyt produkt med både bindingsperiode og et meget højt pengekrav.

- Når man sender ordrebekræftelsen ud, står der samtidig med meget store bogstaver, at det er 99 kroner for 30 dage. Der skulle man også have skrevet lige så tydeligt og øverst, at man som kunde skal være opmærksom på, at der er en vigtig paragraf længere ned, som snart gør aftalen meget, meget dyrere.

Her er bagmændene 1 af 3 Casper Dzienis blev student i 2018. Siden 25. november 2019 har han siddet som direktør i Marketing Saver. Privatfoto 2 af 3 Arvin Mazaheri har tidligere fået tvangslukket et firma som Marketing Saver, hvor flere kunder også følte sig taget ved næsen. Privatfoto 3 af 3 Rasmus Gutgelt Skalbo er den mest snaksaglige af folkene bag Marketing Saver. Sammen med Arwin Mazaheri ejer han firmaet. Privatfoto

Professorer er ikke i tvivl

Ekstra Bladet har fremlagt Marketing Savers forretningsmetoder for Anders Ørgaard og Birgit Liin, der begge er professorer, ph.d. ved Aarhus Universitet.

Ud fra det materiale, de er blevet forelagt i sagen, vurderer de begge, at Marketing Savers kan være på kant med markedsføringslovgivningen.

- Vejleder sælgeren de små erhvervsdrivende mundtligt i modstrid med kontraktens ordlyd, så er det min vurdering, at der er tale om vildledende markedsføring, lyder det fra professor Birgit Liin.

Også Anders Ørgaard hæfter sig ved de mange måneders binding og den høje månedlige ydelse, der gemmer sig langt nede i kontrakten, som står i skærende kontrast til Marketing Savers telefoniske løfter.

- Som jeg får sagen fremstillet, vil aftalen om bindingen hverken være bindende eller gyldig. Det betyder, at iværksætterne ikke er forpligtet til at betale, lyder vurderingen fra Anders Ørgaard.

Gemmer sig i Spanien Allerede i december sidste år valgte ledelsen i Marketing Saver at flytte deres aktiviteter til det sydlige Spanien. Det skete ifølge Ekstra Bladets oplysninger, efter flere vrede og truende kunder havde opsøgt firmaet på dets adresse i Hvidovre. Det er fortsat denne adresse, både Marketing Saver og flere af Rasmus Gutfelts firmaer oplyser til kunderne. Men de to ejere og direktøren bor ifølge det danske selskabsregister i Spanien. Adresserne, som står i cvr, er imidlertid ufuldstændige og sandsynligvis fiktive. En række opslag på blandt andet Facebook viser dog, at ledelsen i Marketing Saver er meget aktive i deres forsøg på at finde nye telefonsælgere, der kan lokke danske firmaer til at indgå den meget dyre kontrakt med dem. Forsøger at slette sig selv

De seneste uger, mens Ekstra Bladet har researchet sagen indgående, har de to ejere og deres direktør også haft 'slettelakken' fremme på både LinkedIn, Facebook og på hjemmesiderne for Marketing Saver og det associerede Gutfelt Social. Således er kundelister, adresser og ikke mindst billeder af de involverede løbende forsvundet i takt med, at researchen er skredet frem. Ekstra Bladet har dog sikret en kopi af alle relevante oplysningerne, inden de blev slettet. Flyttet tre gange

Undervejs er Marketing Saver også flyttet hele tre gange på kort tid. Først tvangsflyttede Erhvervsstyrelsen firmaet til sin adresse, fordi man ikke kunne komme i kontakt med firmaets ledelse. Da det lykkedes, blev firmaet i nogle få dage registreret i en lejlighed, der ejes af Lennart Gutfelt, som er far til en af ejerne, Rasmus Gutfelt Skalbo. Det er også Lennart Gutfelt og hans revisionsfirma på Amager, der i dag lægger adresse til firmaet, selvom det altså reelt drives fra Spanien.

Flyverskjul

Ekstra Bladet har de seneste uger forgæves forsøgt at få en interviewaftale med ejerne af Marketing Saver for at høre deres side af sagen.

Men både Rasmus Gultfelt Skalbo og Arvin Mazaheri, der ifølge CVR-registret ejer virksomheden, afviser at mødes med Ekstra Bladet.

Det samme er tilfældet for firmaets nyligt fratrådte direktør Casper Dzienis. Det er dog lykkedes at lave et mindre telefoninterview med Rasmus Gultfelt Skalbo. Det kan læses her.

En række af de selvstændige erhvervsdrivende har nu meldt Marketing Saver og den ansvarlige ledelse til politiet for bedrageri.

Sagen undersøges ifølge Ekstra Bladets oplysninger aktivt af politiet, men det er endnu ikke afgjort, om der skal rejses sigtelser i sagen.

Sådan fupper de 1 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 2 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 3 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 4 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 5 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 6 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

