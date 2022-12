Voldsomt fald: Danskere sparer på nytårskrudtet

Historisk inflation og stigende energipriser får også en betydning, når danskerne fejrer det nye år med krudt og brag.

Danske familier regner i år med at spare markant på fyrværkeriet sammenlignet med 2021.

Det viser en analyse fra Dansk Erhverv.

- Det er et markant fald i det forventede forbrug og kommer nok af, at vi står i en situation, hvor der er høj inflation, siger Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Fald på 33 procent

Forbruget forventes at nå 300 millioner kroner i år sammenlignet med 450 millioner kroner sidste år. Det er et fald på 33 procent.

Selv om en undersøgelse viser, at hver anden dansker ønsker strammere regler om fyrværkeri af hensyn til blandt andet kæledyr, miljø og klima, er der ikke noget, der tyder på, at interessen for fyrværkeri generelt er dalende.

Ifølge Dansk Erhvervs undersøgelse er det helt som normalt lidt mere end hver femte husstand, der forventer at fejre nytår med fyrværkeri.

- Tendensen de andre år har været, at danskerne er glade for fyrværkeri. Andelen af danskerne, der forventer at købe fyrværkeri, er nogenlunde på niveau med sidste år, hvor der også har været diskussioner om dyrevelfærd og klima, siger Frederik Bergenfelt Friis.

Derfor tyder det også ifølge Frederik Bergenfelt Friis på, at forbruget vil stige igen, når det økonomiske udsyn forbedres.

- I år har nogle valgt at bruge lidt mindre, men mon ikke, hvis tilstanden normaliseres næste år, at vi kommer tilbage på niveau med tidligere år, siger han.

Her bruger de mest

Det er i Nordsjælland, at man forventer at bruge flest penge på fyrværkeri med 170 kroner per husstand.

Til sammenligning forventer østjyderne at bruge 80 kroner per husstand.

Det er tilladt at skyde fyrværkeri af fra tirsdag 27. december og frem til og med 1. januar.

Det er ulovligt for unge under 18 år at købe fyrværkeri. Hvis man er mellem 15 og 18 år, må man dog gerne købe helårsfyrværkeri som knaldhætter, bordbomber, knaldperler og stjernekastere.