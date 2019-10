Voldsomt forbrændt som barn: Håber at få synet igen

ADVARSEL: Denne artikel indeholder voldsomme billeder

Da Zaid Garcia kun var to år gammel, var han ude for en voldsom ulykke, som forbrændte 80 procent af hans krop.

På mirakuløs vis overlevede han, og i dag er han 16 år.

Nu er hans største ønske, at han en dag kan se igen.

Zaid fortæller sin rørende historie til organisationen SBSK (Special Books by Special Kids, red), der har interviewet ham.

Trods store udfordringer er Zaid glad for livet. Foto: Kennedy News and Media

For 14 år siden lå lille toårige Zaid Garcia i sin seng. På et bord ved siden af, var der et tændt stearinlys. Pludseligt væltede stearinlyset, og det satte ild til Zaids seng og dyne. Indhyllet i flammer nåede hans mor, Otaida Carillo, at få ham ud af sengen.

Lille Zaid Garcia blev hastet til nærmeste hospital.

80 procent af hans krop var blevet svært forbrændt. Lægerne troede ikke, han ville overleve, men Zaid kæmpede for sit liv, og i år kan han fejre sin 16 års fødselsdag.

Dog har den voldsomme episode haft store konsekvenser for ham.

Begge hans hænder er blevet amputeret, og det meste af kroppen er vansiret.

- Jeg har dog fem tæer på min venstre fod og min storetå på min højre fod, fortæller 16-årige Zaid Garcia.

Hans ansigt smeltede i flammerne, så øjnene ligger bag et lag hud.

- Mine øjne blev ikke fjernet, fordi jeg måske kunne se i fremtiden, siger han.

Zaid går på en skole, hvor alle elever har synsbesvær eller er blinde . Foto: Kennedy News and Media

Glad for livet

Zaid Garcia har ét særligt ønske for fremtiden.

- Jeg håber inderligt, jeg får mit syn tilbage. Jeg har været blind siden ulykken. Hvis jeg bliver opereret, er det første gang, jeg ser min familie, siger han.

Hans familie kommer oprindeligt fra Mexico, men har siden ulykken boet i byen San Antonio, som ligger i delstaten Texas. Her er han nemlig tæt på specialister, som har opereret ham et utal af gange.

Hvis Zaid Garcia overhovedet skal have mulighed for at se igen, kræver det en meget opfattende operation, som koster mange penge.

Derfor har han sammen med organisationen SBSK oprettet en GoFundMe, hvor venlige sjæle kan donere penge.

Allerede efter otte dage nåede de målet på 335.000 tusinde kroner, men siden hen er der blevet doneret omkring to millioner kroner.

Zaid sammen med sin mor. Foto: Kennedy News and Media

Zaid Garcia håber på en lys fremtid.