Voldsomt: Gigantisk synkehul tæt på at sluge bar

Her skal man passe på, hvis man pludselig træder ud af baren i overrislet tilstand

Natten til tirsdag udviklede der sig pludselig et gigantisk synkehul foran en bar i byen Amiens i det nordlige Frankrig. Hullet var fem meter dybt og næsten 10 meter bredt. En del af baren tippede faktisk faretruende ud over hullet dagen efter.

Det skriver flere medier heriblandt Le Figaro og Metro

Både gas og elektricitet blev afbrudt i kvarteret i forbindelse med dannelsen af synkehullet, der angiveligt har ødelagt adskillige kabler under jorden. Ingen mennesker er imidlertid kommet til skade i forbindelse med den usædvanlige hændelse.

Baren, der pludselig fik et gigantisk hul foran sin hoveddør, hedder i øvrigt 'La Bonne Humeur', der direkte oversat til dansk betyder 'det gode humør'.

Det store synkehul er fem meter dybt og ca. 10 meter bredt. (Foto: Ritzau Scanpix)

Ind til videre er der ikke fremkommet nogle oplysninger, der forklarer, hvordan synkehullet er opstået. Men der har været rygter fremme om, at det kan noget at gøre med byens historiske baggrund som en del af Romer-riget eller måske et slot, der stammer fra Middelalderen.

I begyndelsen troede man, at synkehullet måske kunne stamme fra en underjordisk beskadiget vandledning, der med tiden har fået de sandede jordlag til at bryde sammen. Men det er altså ikke årsagen, ifølge de lokale myndigheder.

De tørstige stamgæster i baren 'La Bonne Humeur' må imidlertid de kommende dage lede efter nogle andre 'vandhuller' til at slukke tørsten. Baren er nemlig lukket, indtil synkehullet er fyldt op med jord igen og repareret.

Her er synkehullet i den franske by Amiens fotograferet oppe fra. (Foto: Ritzau Scanpix)

