Voldsomt smitteudbrud på plejehjem

Plejecentret Demenscentrum i Aarhus er gået i nødberedskab.

Det sker, efter at 36 medarbejdere og 20 borgere er konstateret smittet med coronavirus, skriver TV2 Østjylland.

Nødberedskab betyder, at der er lukket ned for alle aktiviteter, der ikke er livsnødvendige for beboerne.

– Vi er i en situation, der er ekstremt ulykkelig. Vi er unægtelig udfordret på, at vores svært demensramte borgere ikke kan samarbejde om at være skærmet og isoleret på stuen, siger leder Tina Grove til TV2 Østjylland.

Pressede sygehuse

Der er lørdag registreret yderligere 1611 smittetilfælde med corona blandt 44.057 prøver. Det er det laveste antal test siden 22. oktober og laveste antal nye smittetilfælde siden begyndelsen af december.

Det viser tal fra Statens Serum Institut. Antallet af indlagte stiger med 59 til rekordhøje 944, og der er 23 nye dødsfald.

I visse regioner er grænsen for, hvad hospitalskapaciteten kan magte, ved at være nået.

Lektor slår alarm: Heunicke holder skarpt øje

Positivprocenten ligger på 3,66, hvilket er en del højere end fredag, hvor den lå på 2,6. Det betyder, at 3,66 procent af de analyserede coronaprøver var positive. Ligesom antallet af test har andelen af positive prøver varieret meget i juleperioden.

Der er 136 coronapatienter på intensiv og 84 i respirator. Det er disse patienter, der er hårdest ramt af virussen.

Tallene kommer, mens Danmark er begyndt at vaccinere mod coronavirussen. Men de kommer også samtidig med, at en ny variant af corona forventes at have ramt op mod knap 800 danskere.