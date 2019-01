Voldsomt snevejr i USA: 1000 flyafgange aflyst

Et voldsomt snevejr i det østlige USA skaber store problemer for flytrafikken.

Alene i Washington D.C. er mere end 1600 flyafgange blevet aflyst.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Uvejret kom ind over midten af USA i weekenden. Syv mennesker har indtil videre mistet livet i vejrrelaterede ulykker i Missouri og Kansas.

Søndag var der faldet mellem 12 og 20 centimeter sne før klokken 12 i de mest berørte områder nær Washington D.C., det nordlige Virginia og dele af Maryland.

Efter sneen fulgte flere timer med slud og såkaldt isregn, som gjorde vejr- og køreforholdene endnu værre. Der ventes yderligere snefald frem mod aftenen og over natten lokal tid.

Fra lufthavnene Ronald Reagan National Airport og Dulles International Airport i Washington blev al flytrafik søndag standset.

Og natten til mandag dansk tid meddeler luftfartsmyndighederne, at der især ventes yderligere forsinkelser for rejser over Atlanterhavet.