Voldsomt solouheld: To unge mænd kørt til Riget

Vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at der var tale om et solo-uheld i området ved Grønagervej i Hårlev

Midt og Vestsjællands Politi fortalte lørdag aften i et opslag på Twitter, at de var til stede ved et færdselsuheld i området ved Grønagervej.

Af samme grund var vejen spærret.

Opslaget kan ses nedenfor.

Siden blev en bilinspektør tilkaldt til stedet, da flere personer ifølge Midt og Vestsjællands Politi var kommet slemt til skade.

Nu fortæller Vagtchef Emil Grønning, at det drejer sig om to unge mænd, der har været involveret i et solouheld.

- De har påkørt et vejside-træ med relativ høj hastighed, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Vi vurderede indledningsvis deres tilstand som værende kritisk, og de er nu blevet kørt til Rigshospitalets traumecenter.