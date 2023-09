Voldsomt uvejr giver store skader og forsyningsproblemer

Har du oplevet skader, eller har du billeder eller video af det vilde vejr, kan du kontakte Ekstra Bladet på 1224@eb.dk.

Flere skybrud, torden og store hagl har mandag eftermiddag ramt store dele af Jylland.

TV 2 Nord skriver mandag eftermiddag, at store dele af Aalborg er uden varme.

Aalborg Forsyning fortæller til mediet, at det voldsomme tordenvejr er skyld i problemet, fordi lynene slår ned og giver overgang i systemet.

Uvejret har også resulteret i skader på carporte, tage og biler.

Det skriver TV Midtvest mandag eftermiddag.

Flere skybrud

DMI har mandag eftermiddag registreret flere skybrud i det jyske.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Lige nu tordner det omkring Randers og Mariager Fjord, men det værste er vist overstået.

Han fortæller dog, at der fortsat er risiko for skybrud sydøst for Skive og i retning mod Randers.

Værst er det gået på Limfjords-øen Mors, der har fået 26,6 millimeter regn på en halv time.

Et skybrud er defineret ved, at der falder mere end 15 millimeter regn i løbet af en halv time.