Voldsomt uvejr: Her fik de 50 millimeter regn

Skybrud, lyn, hagl og kraftige vindstød.

Lørdag ramte et uvejr for alvor Danmark, der efter mange ugers tørke endelig fik regn fra oven. Hedebølge og sol fra en skyfri himmel blev i nogle timer forvandlet til køligt vejr og et mørkt skytæppe, der lagde sig over det meste af landet.

En koldfront med regn og torden bevægede sig langsomt op over landet fra sydvest, og det gik ikke stille for sig. Der har været meldinger om hagl på størrelse med tokroner, og ved 21-tiden lørdag aften var der registreret hele 8860 lyn over landet.

Sønderjylland hårdest ramt

Lynnedslagene blev ud på aftenen så voldsomme, at flere huse lå mørklagte. Et kraftigt lyn brændte også hul i asfalten ved en rundkørsel, hvilket hæmmede trafikken i Esbjerg.

Og generelt var det region Syddamark, der var hårdest plaget af uvejr lørdag, fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende ved DMI:

- Vi har fået meldinger om, at der faldt hagl i Sønderjylland. Generelt fik Sønderjylland også mest regn, men det var meget lokalt. På Als fik de eksempelvis kun fem millimeters regn, mens der faldt omkring 50 millimeter i Ribe, siger han til Ekstra Bladet.

Regnvejret gav flere skybrud rundt om i landet og mest regn fik man lokalt i Sønderjylland med over 45 mm nedbør. Bornholm, Hovedstaden og dele af Vendsyssel fik nærmest ingenting. Fejl på målestation i Næstved giver det ejendommelige og fejlagtige nedbørsmønster på Sydsjælland. pic.twitter.com/Bd9Ccf0LYo — DMI (@dmidk) 29. juli 2018

Sommervejr kommer tilbage

Langt de fleste danskere havde nok sukket længe efter den regn, der lørdag faldt over hele landet. Men man skal ikke regne med at se mere nedbør søndag. Det slår Jesper Eriksen fast over for Ekstra Bladet:

- Uvejret er ude af kommunen igen, kan man sige. Vi får en sommerdag, men den bliver lidt køligere end, hvad vi har haft i lang tid. Vi får mellem 20 og 25 graders varme.

Næste uge vender det varme vejr tilbage, og det kan betyde en ny hedebølge, siger Jesper Eriksen:

- Det bliver desværre rigtig varmt og omkring 30 grader igen, som vi går ind i næste uge. For at vi kan tale om hedebølge, skal temperaturen ligge over 25 grader tre dage i træk, og det tør jeg ikke endnu sige, om vi kommer til at opleve igen i næste uge.