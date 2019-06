Voldsomt uvejr rammer Danmark: Hagl på størrelse med glaskugler

Tirsdag eftermiddag har et voldsomt uvejr ramt det østlige Jylland.

Flere steder er der observeret hagl, lyn og torden. Især i Øst- og Sydøstjylland har uvejret været værst.

DMi melder, at der er observeret skybrud mindst et sted.

Så er den første byge dannet over Jylland i nærheden af Randers Resten af eftermiddagen i mange dele af Jylland kraftige lokale byger, til dels med torden. Følg med i vores skybruds-varsel og på vores radarbillede på https://t.co/AiZUQQq9Nk — DMI (@dmidk) 18. juni 2019

Vanvittigt vejr

Ved 14-tiden skiftede vejret eksempelvis på et øjeblik fra sommersol til en voldsom haglbyge i Vejle. Anders Friis optog uvejret fra sit hjem i den østjyske by.

'Nærmest ud af ingenting og på rekordtid ændrede vejret sig i Vejle fra stille sommer til et fuldstændigt vanvittigt skybrud. Der var hagl på størrelse med glaskugler og med form som satan selv', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Så store var de hagl, der tirsdag faldt over Vejle. Privatfoto

Henning Gisselø, der er vagthavende ved DMI, bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været massiv nedbør i området.

- Det har været heftigt ved Vejle. Der er kraftigt regn og torden helt op til Randers. Det er faktisk det samme langs hele bæltet ved den jyske østkyst helt op til Frederikshavn. Vi har målt ét skybrud indtil videre, og det er i Randers, siger vagtchefen.

Her faldt der 16 millimeter regn på blot 30 minutter.

- Men der har givetvis været flere skybrud. De målinger har vi bare ikke fået endnu, fortæller han videre.

Træ væltet over kørebane

Ikke langt fra Randers, hvor DMI altså har målt et skybrud, er et træ blevet ramt af lynet. Det er efterfølgende væltet og spærrer ved 17-tiden delvist en kørebane i Langå.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.