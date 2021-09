Voldsomt vejr: Fem meter høje bølger rammer

Torsdag er der lagt op til et sandt blæsevejr med vindstød af stormstyrke.

Det har fået DMI til at udsende et varsel om voldsomt vejr langs den jyske vestkyst og de nordvestlige kyster på Sjælland.

Den hårde vind fra vest betyder ifølge vejrtjenesten, at Jyllands vestkyst kan blive ramt af op til fem meter høje bølger.

Det skriver vagthavende meteorolog torsdag på Twitter.

Pas på tagsten

Blæsevejret forventes at ramme Nordvestjylland sidst på formiddagen og breder sig henover landet. Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen når det kraftige blæsevejr den østlige del af landet ud på aftenen.

- Torsdag venter efterårets første regulære blæsevejr, da et lavtryk skal en tur nord om Danmark, lyder det fra meteorologen.

- I forbindelse med lavtrykket blæser det noget op, så i løbet af dagen har vi det, vi kalder en hård vind til hård kuling mange steder med kraftige vindstød, der kan nå stormstyrke ude ved kysterne, siger han.

Vejret kan ifølge DMI medføre, at løse tagsten blæser ned, store grene knækker og træer kan vælte.

- Det kan være en god idé for håndværkere at sikre deres stilladser, og husejere at tøjle deres havetrampoliner, hvis de her vindstød med stormstyrke skulle ramme, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen.

Hvide Sande Havn forventes at blive ramt af høje bølger torsdag. Foto: Crister Holte

Fjerner badehuse

I Løkken i Nordjylland har man gjort klar til vejret ved at fjerne flere badehuse på stranden.

De er før blevet ødelagt af stormvejr.

Vinden ventes i løbet af dagen at tiltage, og efterhånden vil den brede sig over landet, inden det slutter på Bornholm ud på aftenen.