Voldsomt vejr: Fraråder kørsel

Man skal vente til i eftermiddag, hvis man skal en tur over Storebæltsbroen i et vindfølsomt køretøj, lyder opfordring

Danskerne vågner torsdag til et gedigent blæsevejr.

Derfor frarådede Sund og Bælt sent onsdag aften bilister i vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltsbroen.

Den opfordring gælder fortsat torsdag morgen, hvor det blæser kraftigt i området ved broen.

Man bør helt undgå at køre over broen indtil middagstid, lyder det i et tweet fra Sund og Bælt.

Færge aflyst

Den kraftige blæst får også konsekvenser for færgetrafikken. Således melder P4 trafik, at elfærgen Ellen ikke sejler i dag mellem Søby og Fynshav.

Ifølge DMI bliver torsdag en dag med jævn vind til kuling fra syd med kraftige vindstød.

I løbet af dagen drejer vinden mod vest, men fortsat med kraftige vindstød. Ved kysterne kan man forvente kuling og vindstød af stormstyrke, lyder det fra vejrtjenesten.

Vinden forventes først at aftage i aften.

