Voldsomt vejr: Her rammer 8 meter høje bølger

Et sommervejr uden lige.

Tirsdag raser vindstød af stormstyrke flere steder i landet. Især i det nordjyske skal man tirsdag forvente blæsevejr ud over det sædvanlige.

Det betyder også, at flere færgeafgange er aflyst tirsdag. Især på vestkysten i Jylland er man nemlig ramt af voldsomme bølger.

I denne grafik fra DMI kan man se, at der ved den jyske vestkyst omkring Jammerbugt er bølger på op mod 8 meter. Foto: DMI Grafik

Båd revet løs

Ifølge DMI er der bølger på mellem 6 og 8 meter ved Jammerbugt. Resten af landets vestvendte kyster har også høje bølger, men her er der tale om 3 til 6 meter.

TV 2 skriver, at de voldsomme bølger har fået en 22-fods motorbåd til at rive sig løs med Egebjerg. Den er Forsvaret nu i gang med at få styr på.

Mandag var en del færger aflyst. Det samme gør sig tirsdag gældende.

Derudover er togtrafikken også ramt tirsdag morgen på grund af blæsevejret.

Aftager mod syd

I løbet af dagen ser det dog ud til, at vinden langsomt vil aftage over den sydlige del af Danmark.

- Det er stadig blæsende, men det er bare ikke i den kaliber, vi har haft det seneste døgns tid, siger Mille Jensen, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Men Nordjylland vil stort set opleve det samme i dag, som de oplevede i går.

Meteorologen fortæller, at vinden er i vestnordvestlig retning, og det betyder, at det er Nordjylland, der også tirsdag får de stærkeste vindstød.

Det stærkeste vindstød i det igangværende blæsevejr er blevet målt til 31,4 meter i sekundet i Thisted.

- Det er det, vi kalder stærk storm, fortæller Mille Jensen.

Nordjyderne kan også forvente en del regn tirsdag, og det samme kan de, der befinder sig i det sydlige Danmark.

Men for folk, der befinder sig på dele af Sjælland, det nordlige Fyn og den centrale del af Jylland, kan der være udsigt til et solstrejf tirsdag.