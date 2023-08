Voldsomt vejr: 'Kør forsigtigt'

Natten igennem har det meste af landet oplevet et voldsomt blæsevejr.

Det gælder blandt andet i Nordjylland, hvor DMI sent mandag aften udsendte et varsel om vindstød af stormstyrke på op til 32 meter i sekundet.

Tirsdag morgen vågner de fleste danskere i den nordlige og vestlige del af landet da også til kraftig vind og blæst.

I løbet af dagen ser det ud til, at vinden langsomt vil aftage over den sydlige del af Danmark.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Sender opfordring

Det voldsomme vejr får også politiet i Nordjylland til at opfordre bilister, der begiver sig ud i morgentrafikken, til at køre forsigtigt.

Samtidig oplyser Nordjyllands Politi om, at der er anmeldelser om en del væltede træer.

Det skriver de på det sociale medie X.

Det stærkeste vindstød i det igangværende blæsevejr er blevet målt til 31,4 meter i sekundet i Thisted.

Annonce:

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Det fortsætter nemlig ...

Gik man og håbede på opklaring i dag, bliver man formentlig slemt skuffet.

Dagens vejr ser nemlig ud til at ligne gårsdagens på mange måder. I vejrudsigten for i dag udlægger DMI vejret således:

'Frisk vind til kuling omkring vest, ved kysterne i den nordlige og østlige del af landet op til hård kuling eller stormende kuling med vindstød af stormstyrke eller stærk storm.'

Regnen ser dog ud til at komme i et mindre omfang. Værst kommer det til at gå ud over Nordjylland, mens resten af landet kan forvente 'perioder med byger samt lidt sol indimellem', skriver DMI.

Men for folk, der befinder sig på dele af Sjælland, det nordlige Fyn og den centrale del af Jylland, kan der være udsigt til et solstrejf tirsdag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra de forskellige politikredse om, hvad status er hos dem tirsdag morgen.