Voldsomt vejr lukker supermarked

Det voldsomme blæsevejr, som hærger landet, fik søndag en REMA 1000 i Haarby på Fyn til at lukke midlertidigt. Den er nu genåbnet.

Lukningen skyldtes, at vinden fik loftspladerne til at give sig.

Det oplyste butikken på sin Facebook-side.

'Kære kunder. Vi har muligvis et problem med vores loftkonstruktion, og har derfor lukket butikken indtil vi har fået det efterset, og sikret os det er som det skal være. Vi skal nok sørge for at holde jer opdateret herinde. Vi håber på jeres forståelse,' skrev butikken i et opslag.



Til Fyens Stiftstidende sagde butikschef Pia Stobberup, at de ikke var bange for, at der var noget, der ville falde ned.

- Men nu får vi det undersøgt, sagde hun.

Butikschefen fortalte til mediet, at pladerne begyndte at give sig, da der kom nogle kraftige vindstød, som hun vurderede til næsten at være af orkanstyrke.

En tømrer har nu udbedret skaden, oplyser Pia Stobberup.

- Når indgangsdørene går op og i, og det blæser så kraftigt som i dag, så danner det et tryk, som river i det hele. Tømreren sagde, at det kunne sagtens ske, fortæller hun til mediet.

Butikken nåede at være lukket i tre og en halv time.

Vildt vejr: Varsel om vindstød med stormstyrke

Respekt

I kommentarerne til Facebook-opslaget udtrykte butikkens kunder forståelse for lukningen.

'Tak fordi i sætter sikkerheden først, respekt for det. God weekend til jer,' skrev en bruger.

'Håber på det bedste, verdens bedste Rema 1000,' skrev en anden kunde efterfulgt af tre røde hjerter.

Rammer hele landet

Hele landet er påvirket af søndagens uvejr. Øresundsbroen var således lukket i en time søndag eftermiddag, og langelandsbroen er ligeledes lukket for kørsel.

Alle tog fra København til Malmø var også indstillet tidligere på dagen, ligesom Scandlines har aflyst flere færgeafgange fra Gedser til Rostock. De forventer at kunne sejle igen klokken 19.