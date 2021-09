Voldsomt vejr medfører både aflyst færge og jubel i Danmark

Voldsomt vejr rammer Danmark - et rigtigt efterårsvejr med vindstød af stormstyrke.

Det er særligt Jyllands vestkyst og Bornholm, som rammes af blæsevejret.

Jubel

Det er dog ikke alle steder, at blæsevejret er uvelkomment og en ubelejlighed.

I Thy afholdes der i dag en kitesurfing konkurrence. Og af surferne til dagens konkurrence bliver blæsevejret taget imod med kyshånd.

Det skriver TV 2.

I Thy varsles der om vind på op mod 32 meter per sekund. Og det er ideelle forhold til dagens konkurrence BIG AIR.

En af arrangørerne Mads Bloch siger til TV 2, at han har været en del af miljøet i 20 år. Men vejret i dag er noget helt særligt, som de ser meget frem til.

Konkurrencen handler om, at surferne skal forsøge at hoppe så højt og langt som muligt. Og Mads Bloch regner med, at surferne i dag kan komme op mod 30 meter i højden og 200 meter i længden.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Danske kitesurfer Therese Taabel. Foto: Casper Dalhof

Konsekvenser

Men det er nok ikke alle steder på Vestkysten, at blæsevejret tages imod med kyshånd. DMI har advaret om bølger, der kan nå op på fem meter ved Vestkysten.

Sydjyllands Politi skriver i et tweet, at man skal huske at sikre trampoliner og havemøbler. Desuden beder de folk overveje at pille deres flag og reklamevimpler ned eller i hvert fald sikre dem.

Og i Løkken i Nordjylland har man valgt at fjerne badehusene som konsekvens af vejret.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I går onsdag 22. september valgte man at fjerne badehusene ved Løkken som konsekvens af blæsevejret. Foto: Ritzau Scanpix

På Bornholm er hurtigfærgen Max aflyst hele dagen, og Express 1 sejler i dag efter en ændret plan.