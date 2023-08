Voldsomt vejr rammer Danmark: Er din bolig klar?

De kommende dage vil voldsomt vejr ramme store dele af Danmark, og det kan give udfordringer for boligejerne.

I den forbindelse kommer Danske Beredskaber med en opfordring, der skal hjælpe danskerne til at sikre deres boligerne, inden de store mængder vand trænger ind og ødelægger kældre i de danske hjem, eller løse genstande kan komme til at gøre skade på mennesker og ejendomme.

'Det er jo normalt ikke om sommeren, at vi rammes af storm og oversvømmelser, hvis det udvikler sig til det, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Derfor er der måske andre og flere løse genstande at tænke over at få fjernet fra haven, for eksempel havemøbler, vandkander og transportable griller, som ellers om efteråret er stillet indenfor i skuret.

Han understreger, at løse genstande kan forårsage skader på ejendomme og mennesker i stormvejret.

Man kan finde de gode råd om at forberede sig på storm og oversvømmelse på Danske Beredskabers hjemmeside.

Oversvømmede kældre

Beredskabet opfordrer samtidig til, at man gør sin kælder klar til at kunne modstå vand, hvis et voldsomt skybrud rammer ens lokalområde.

'Beredskabet er klar til opgaverne, fordi vi forventer, at typen af opgaver bliver nogle, vi kender fra tidligere”, oplyser Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber har 1800 brandfolk på vagt døgnet rundt i Danmark, og man kan indkalde yderligere reservestyrker, hvis der skulle opstå et behov for dette.