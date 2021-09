Voldsomt vejr rammer flytrafikken

Det voldsomme vejr har betydet, at et fly med retning mod Kastrup måtte omdirigeres til Berlin. Flere fly kan risikere det samme

Det voldsomme blæsevejr med vindstød af stormstyrke påvirker flytrafikken i Københavns Lufthavn.

Tidligere på aften blev et Turkish Airlines fly, der skulle lande i København, omdirigeret til Berlin, efter piloterne måtte opgive landingen.

Det bekræfter Københavns Lufthavns pressetjeneste overfor Ekstra Bladet.

De oplyser også, at der kan være risiko for, at flere fly bliver omdirigeret på grund af det voldsomme vejr.

- Det er lidt afhængigt af, hvilken type fly det er, og hvordan vejret udvikler sig, fortæller de.

Piloterne bestemmer

Flyet fra Turkish Airlines havde lavet er par indflyvningsforsøg, men i sidste ende valgte piloterne at lande i Berlin i stedet for.

- Det er altid safety first, derfor valgte man at lande i Berlin, fortæller Københavns Lufthavns pressetjeneste.

Det er piloterne selv, der beslutter, om man vil forsøge at lande i København, eller om man vil omdirigeres. De beslutter de ud fra et kodeks, som er lavet af de individuelle flyselskaber.

På Københavns Lufthavns hjemmeside skriver de, at der kan være forsinkelser og aflysninger som følge af vejret.