DMI har udsendt et varsel om kraftigt blæsevejr i visse dele af Danmark. Vejret rammer, inden mange har nået at sikre deres huse

Torsdag bliver Nordvestjylland og den nordlige og vestlige del af Sjælland ramt af kraftigt blæsevejr med vindstød, der kan nå stormstyrke med vindstød op til lidt mere end 24,5 meter i sekundet,

Blæsevejret forventes at ramme Nordvestjylland sidst på formiddagen og breder sig henover landet. Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen når det kraftige blæsevejr den mest østlige del af landet ud på aftenen.

Vejret kan ifølge DMI medføre, at løse tagsten blæser ned, store grene knækker og træer kan vælte.

- Det kan være en god idé for håndværkere at sikre deres stilladser, og husejere at tøjle deres havetrampoliner, hvis de her vindstød med stormstyrke skulle ramme, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Lars Henriksen.

Voldsomt vejr: Rammer på værst tænkelige tidspunkt Sidste år blæste taget af en etageejendom i Helsingør under stormen Laura.

- Værst tænkelige tidspunkt

Spørger man direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i forsikringsselskabet Alm. Brand Biran Wahl Olsen rammer det kraftige blæsevejr på det værst tænkelige tidspunkt. Mange danskere har nemlig endnu ikke nået at pakke deres havemøbler og trampoliner væk, og det kan blive en dyr affære.

- Stormvejr er den største årsag til vejrskader, og hvert år ser vi tusindvis af skader på huse og sommerhuse, når efterårsstormene rammer Danmark. Flere steder får det store økonomiske konsekvenser, så det er vigtigt, at man tager de rette forholdsregler, siger Brian Wahl Olsen

Hos forsikringsselskabet anbefaler man husejere, at de særligt tjekker deres tage, inden stormen kommer.

- Inden vejret rammer, bør man gå ud og gennemsøge huset fra kælder til kvist. Tjek om tagstenene ligger, som de skal, og om der er revner, sprækker eller andre utætheder i husets tag eller mure, siger Brian Wahl Olsen.