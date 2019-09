Voldsomt vejr rammer turistdestination

Der kommer voldsomt vejr onsdag og torsdag i det østlige Spanien. Det varsler Meteoalarm på sin hjemmeside. Det er turistmålene Alicante og Valencia, som bliver ramt hårdest, men også resten af Valencia-regionen vil mærke det vilde vejr.

- Der er tale om ekstremt meget nedbør, må jeg nok sige. Det er et varsel på vindstød og nogle meget kraftige tordenbyger. Og så varsler de 90 millimeter regn på en time, siger Steen Rasmussen, vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

- Efter europæiske forhold er det meget voldsomt, siger han.

Meteoalarm opfordrer folk i området til at passe på, tage forholdsregler og at følge anvisninger fra autoriteter. De advarer mod at rejse, medmindre det er absolut nødvendigt, og oplyser, at man skal forvente, at vejret vil forstyrre den daglige rutine.

Store regnskyl har også ramt Mallorca. Foto: Marc Buades/Ritzau Scanpix

Voldsomt nedbør

Ifølge Steen Rasmussen er vejret i Spanien langt vildere end det, vi normalt ser i Danmark.

- Vi varsler kraftig regn, når der er tale om 25 millimeter på seks timer. Tirsdag havde vi 50-60 millimeter på seks timer nogen steder, siger han.

- Når DMI varsler skybrud, så er der tale om 15 millimeter på 30 minutter.

Ingen TUI-turister

Ekstra Bladet har været i kontakt med rejseselskabet TUI. De oplyser, at de ikke har nogen turister i det berørte område lige nu. Vi forsøger også at komme i kontakt med andre rejseselskaber for at finde ud af, om der opholder sig danske turister i området.